Защитник Карпат Александр Авраменко в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Александр Авраменко сейчас находится на просмотре в испанском Луго, который выступает в Сегунде, сообщает Karpaty Lviv Nachrichten.

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По информации источника, 21-летний защитник уже успел принять участие в товарищеском матче против Понферрадины 26 августа и может вскоре подписать контракт.

Отметим, что Авраменко еще не успел дебютировать за основную команду Карпат. Transfermarkt оценивает защитника в 50 тисяч евро. К слову, за испанский Луго также выступали экс-защитники Карпат Василий Кравец и Орест Лебеденко.

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