Луго – Овьедо: онлайн-трансляция "украинского дерби" – Кравец и Лунин начинают с первых минут

Луго – Овьедо: составы и онлайн-трансляция "украинского дерби" – Кравец и Лунин начинают с первых минут

Луго принимает Овьедо в рамках 27-го тура испанской Сегунды. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

Матч Луго – Овьедо начнется в 13:00 по киевскому времени. Трансляцию поединка можно будет посмотреть в этой новости.

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В стартовом составе хозяев появится бывший "карпатовец" Василий Кравец. Украинец традиционно сыграет на левом фланге обороны. В свою очередь его соотечественник Андрей Лунин – седьмой раз подряд в старте Овьедо.

Обе команды борются за выживание и сейчас пребывают в зоне вылета. Победа любой из команд позволит приблизиться вплотную к спасительной 18-й позиции. Ничья же сыграет в пользу конкурентов.

Луго:

Овьедо: