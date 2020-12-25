Защитник донецкого Олимпика Орест Лебеденко, права на которого принадлежат испанскому Луго, рассказал о ситуации со своей арендой в украинском клубе.

"В Олимпике я играю на правах аренды от испанского Луго. Год отыграл – у меня еще аренда на полгода в донецкой команде.

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Планирует ли Луго вернуть меня досрочно? Таких запросов пока не было. Мы с клубом списывались только тогда, когда у меня была травма. Они интересовались, почему пропускал матчи.

Пока еще рано загадывать будет ли Олимпик вести переговоры, чтобы я остался в команде. Летом посмотрим. На данный момент у меня еще полгода аренды в Олимпике, а потом я должен буду вернуться в расположение Луго", – цитирует Лебеденко издание Zbirna.com.

Напомним, 22-летний защитник перешел в Луго из львовских Карпат в январе 2019 года за 700 тысяч евро. Футболист не смог зарекомендовать себя в испанском клубе и в январе 2020-го на правах аренды оказался в Олимпике. В текущем сезоне провел за донецкий клуб 10 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

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