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Лугано перед матчем с Динамо уступил в матче чемпионата Швейцарии

21:11 48 Читати українською
Лугано перед матчем с Динамо уступил в матче чемпионата Швейцарии
Лугано – Ксамакс / ФК Лугано

В матче 9 тура швейцарской Суперлиги Лугано дома уступил Ксамаксу (0:1).

Швейцария. Суперлига, 9 тур

Лугано – Ксамакс – 0:1

Гол: Карлен, 27

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Лугано провел генеральную репетицию перед домашним матчем 2 тура группового этапа Лиги Европы против Динамо. Команда в рамках чемпионата Швейцарии дома принимала Ксамакс.

Хозяева пропустили в первом тайме после точного удара Карлена и не смогли отыграться. Как следствие, после 9 туров Лугано идет на предпоследнем 9 месте с 6 очками.

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Динамо Киев Динамо Киев Лугано Лугано Мир Ксамакс
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