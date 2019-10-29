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Лугано официально назначил нового тренера – соперник Динамо провалил старт сезона

21:21 32 Читати українською
Лугано официально назначил нового тренера – соперник Динамо провалил старт сезона
Маурицио Якобаччи / Goal.com

Швейцарский Лугано уволил главного тренера Фабио Челестини, а на его место уже назначил нового специалиста.

Соперника киевского Динамо в Лиге Европы возглавил 56-летний Маурицио Якобаччи, информирует официальный сайт Лугано. Специалист ранее работал в Беллинцоне, Сьоне и австрийском Ваккере.

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Отметим, что под руководством Челестини команда провально начала сезон и сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги.

Напомним, киевское Динамо будет принимать швейцарскую команду в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится на НСК Олимпийский 12 декабря.

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