Лугано официально назначил нового тренера – соперник Динамо провалил старт сезона

Швейцарский Лугано уволил главного тренера Фабио Челестини, а на его место уже назначил нового специалиста.
Соперника киевского Динамо в Лиге Европы возглавил 56-летний Маурицио Якобаччи, информирует официальный сайт Лугано. Специалист ранее работал в Беллинцоне, Сьоне и австрийском Ваккере.
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Отметим, что под руководством Челестини команда провально начала сезон и сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги.
Напомним, киевское Динамо будет принимать швейцарскую команду в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится на НСК Олимпийский 12 декабря.
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