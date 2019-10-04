Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Динамо не смогло победить Лугано в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча Лугано – Динамо.

Лугано активно начал поединок, к чему киевляне явно не были готовы. За это "бело-синих" могли болезненно наказать в течение стартовых 15 минут, однако нападающим швейцарской команды не хватало мастерства в завершающей стадии.

Лугано – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Впоследствии динамовцы смогли несколько приструнить Лугано, хотя создать что-то опасное подопечным Алексея Михайличенко также не удавалось. В этот период вице-чемпионы Украины смогли провести лишь несколько неплохих подходов, в которых особенно выделялся Цыганков, однако в целом этот отрезок встречи не заслуживал внимания болельщиков на трибунах.

После перерыва Динамо продолжило давление на ворота Лугано, добавив к активности моменты. Правда, гости не могли доводить свои атаки до логического завершения, из-за чего долгожданный гол так и не приходил. Швейцарцы же на 87-й минуте едва не шокировали Динамо штрафным, подачу с которого головой замкнул Марич – перекладина спасла киевлян! Дальше было еще и добивание, однако Бущан легко поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Динамо расписало ничью с Лугано в выездном матче Лиги Европы