Лугано – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Динамо едет в гости к Лугано в рамках второго тура Лиги Европы-2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Лугано – Динамо состоится 3 октября в Санкт-Галлене на стадионе Кибунпарк. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Лугано – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Лугано – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо стартовало в Лиге Европы с домашней победы над Мальме, которая начала удачную серию Алексея Михайличенко – его подопечные выиграли 4 матча во всех турнирах, не пропустив ни одного гола. Лугано в первом туре группового этапа ЛЕ минимально уступило Копенгагену, а в целом безвыигрышная серия команды во всех турнирах составляет 7 матчей.

Динамо подходит к игре на третьем месте украинской Премьер-лиги, а Лугано – на предпоследнем месте швейцарской Суперлиги.

Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы