toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Лугано – Динамо: швейцарские фанаты напали на болельщика Динамо перед матчем Лиги Европы

15:20 64 Читати українською
Лугано – Динамо: швейцарские фанаты напали на болельщика Динамо перед матчем Лиги Европы
Лугано – Динамо/ фото: Футбол 24

Досадный инцидент произошел перед матчем второго тура Лиги Европы между Динамо и Лугано.

 

В Санкт-Галлене было совершено нападение на фаната Динамо. Сообщество Troublemakers&Ultras Action в Facebook подтвердило факт нападения и сообщает, что пострадал один болельщик киевского коллектива.

"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство

Всего в Швейцарию отправилось 82 болельщика Динамо. Позже к ним присоединились несколько фанатов Динамо Загреб.

Напомним, поединок Лугано – Динамо завершился без забитых мячей. После двух туров в активе киевлян четыре очка, а у швейцарцев всего один зачетный пункт.

Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано

blog_ava
Cепаратистский флаг едва не сорвал матч Лиги Европы Дюделанж – Карабах
09:55
405
Теги
Лига Европы Лугано - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лугано Лугано футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
6
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук