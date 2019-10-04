Лугано – Динамо: швейцарские фанаты напали на болельщика Динамо перед матчем Лиги Европы

Досадный инцидент произошел перед матчем второго тура Лиги Европы между Динамо и Лугано.

В Санкт-Галлене было совершено нападение на фаната Динамо. Сообщество Troublemakers&Ultras Action в Facebook подтвердило факт нападения и сообщает, что пострадал один болельщик киевского коллектива.

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Всего в Швейцарию отправилось 82 болельщика Динамо. Позже к ним присоединились несколько фанатов Динамо Загреб.

Напомним, поединок Лугано – Динамо завершился без забитых мячей. После двух туров в активе киевлян четыре очка, а у швейцарцев всего один зачетный пункт.

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