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Лугано – Динамо: известна стоимость билетов на матч Лиги Европы

16:32 147 Читати українською
Лугано – Динамо: известна стоимость билетов на матч Лиги Европы
Динамо Киев / ФК Динамо

Пропуска в гостевой сектор стадиона АФГ Арена в Санкт-Галлене появились в свободной продаже.

Фан-клуб Динамо начал продажу билетов в гостевой сектор на матч группового этапа Лиги Европы Лугано – Динамо. Стоимость билета составила 42 евро (1140 гривен), – сообщает официальный сайт Динамо.

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Для киевских болельщиков выделили сектора С5 и С6 на стадионе АФГ Арена в Санкт-Галлене (Швейцария). Матч состоится 3 октября. Отметим, что цена на билеты на домашние матчи Динамо в Лиге Европы варьируется от 60 до 1000 гривен.

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Напомним, УЕФА установил жесткое ограничение цен билетов для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь максимальная стоимость билета для гостевых фанатов в Лиге чемпионов составит 70 евро, в Лиге Европы – 45 евро. Новая цена является эквивалентом минимальной стоимости билета на финальные матчи двух еврокубков в предыдущих сезонах.

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