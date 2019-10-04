toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Лугано – Динамо: InStat назвал лучших игроков матча Лиги Европы

10:58 152 Читати українською
Лугано – Динамо: InStat назвал лучших игроков матча Лиги Европы
Георгий Бущан / фото: ФК Динамо

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений футболистов в матче второго тура Лиги Европы между Динамо и Лугано.

 

Самым полезным игроками поединка по оценкам компании InStat стали вратари обеих команд. Голкипер Лугано Ноам Бауманн имеет лучший показатель среди всех игроков, принявших участие в матче – 295 баллов.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

В Динамо лучшим стал Георгий Бущан (271 балл), в активе которого четыре отраженных удары. В тройку наиболее эффективных футболистов киевской команды также вошли Виталий Миколенко (269) и Виктор Цыганков (260).

Напомним, поединок Лугано – Динамо завершился без забитых мячей. После двух туров в активе киевлян четыре очка, а у швейцарцев всего один зачетный пункт.

Лугано – Динамо: логичная, но не критичная ничья, невнятный Жерсон, ненадёжная оборона киевлян и хороший матч Миколенко

blog_ava
Барселона нашла сенсационную замену Вальверде
11:15
443
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Лугано - Динамо Киев Лугано Лугано Виктор Цыганков Виктор Цыганков Виталий Миколенко Виталий Миколенко Ноам Бауманн Ноам Бауманн Георгий Бущан Георгий Бущан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
38
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук