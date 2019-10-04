Лугано – Динамо: InStat назвал лучших игроков матча Лиги Европы

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений футболистов в матче второго тура Лиги Европы между Динамо и Лугано.

Самым полезным игроками поединка по оценкам компании InStat стали вратари обеих команд. Голкипер Лугано Ноам Бауманн имеет лучший показатель среди всех игроков, принявших участие в матче – 295 баллов.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

В Динамо лучшим стал Георгий Бущан (271 балл), в активе которого четыре отраженных удары. В тройку наиболее эффективных футболистов киевской команды также вошли Виталий Миколенко (269) и Виктор Цыганков (260).

Напомним, поединок Лугано – Динамо завершился без забитых мячей. После двух туров в активе киевлян четыре очка, а у швейцарцев всего один зачетный пункт.

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