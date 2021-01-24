"Большую часть матча мы контролировали мяч, создали больше моментов и неплохо проявили себя. Однако, две досадные ошибки не позволили выиграть, хотя визуально выглядели значительно лучше и стремились победить.

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Пропущенные мячи? Бывают такие моменты в матчах, когда ты немного теряешь концентрацию. И сегодня соперник как раз и наказал нас за минутную расслабленность. Этого допускать нельзя.

Установка от тренерского штаба? Доминировать и побеждать. Главное – выиграть, чтобы вернуть победный тонус, но мы с задачей не справились. За игрой выглядели неплохо.

Тренировки тяжелые, даются нам достаточно сложно. Но через игры, через такие нагрузки после большого перерыва и следует входить в сезон – это помогает в выполнении задач", – цитирует Гриценко официальный сайт Шахтера.

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