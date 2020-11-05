Лудогорец принимал Тоттенхэм в рамках группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Уже на 13-й минуте Тоттенхэм праздновался взятия ворот, замкнув головой подачу с углового, а до свистка на перерыв Лукас Моура удвоил преимущество гостей.

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Второй тайм начался с гола Лудогорца. Однако точку в этой встрече поставили именно "шпоры" – отличился Ло Чельсо.

Тоттенхэм расположился на 2-й строчке группы J, уступая Антверпену, Лудогорец остался на дне квартета без зачетных баллов.

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