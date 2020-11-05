Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3 – видео голов и обзор матча
22:41 - Читати українською
Лудогорец принимал Тоттенхэм в рамках группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Харри Кейн 13’
Лукас Моура 33’
13’ Харри Кейн
33’ Лукас Моура
Уже на 13-й минуте Тоттенхэм праздновался взятия ворот, замкнув головой подачу с углового, а до свистка на перерыв Лукас Моура удвоил преимущество гостей.
Кейн отличился 200-м голом в юбилейном матче за Тоттенхэм
Второй тайм начался с гола Лудогорца. Однако точку в этой встрече поставили именно "шпоры" – отличился Ло Чельсо.
Тоттенхэм расположился на 2-й строчке группы J, уступая Антверпену, Лудогорец остался на дне квартета без зачетных баллов.
Кейн отпраздновал двойной юбилей победой Тоттенхэма, форвард Шахтера голом наказал Карабах, Наполи одолел Риеку
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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