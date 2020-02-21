toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лудогорец – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

14:52 54 Читати українською
Лудогорец – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча
Лудогорец – Интер – 0:2 / Твиттер ФК Интер

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Лудогорец на своем поле уступил миланскому Интеру. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

 
Кристиан Эриксен 71’
Ромелу Лукаку 90+4’
71’ Кристиан Эриксен
90+4’ Ромелу Лукаку

Болгарский Лудогорец, довольно уверенно отыграв первый тайм и не пропустив, посыпался во второй половине встречи. Подопечные Антонио Конте нанесли в створ ворот соперника 16 ударов и два из них достигли своей цели.

Конте очертил приоритеты Интера – откровенное признание наставника "нерадзурри" относительно Лиги Европы

Датский новичок команды Кристиан Эриксен в дебютном для себя еврокубковом матче за миланскую команду открыл счет на 71-й минуте, а уже в добавленное время бельгийский форвард Ромелу Лукаку с пенальти очертил серьезные намерения Интера на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Лудогорец имеет чуть меньше недели, чтобы максимально подготовиться к ответному матчу, который пройдет 27 февраля в 22:00 на легендарном Джузеппе Меацца.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед расписал ничью с Брюгге, Интер победил благодаря голу Эриксена, Аякс потерпел фиаско

blog_ava
Болельщиков Бенфики напали после матча против Шахтера
10:08
438
Теги
Видеоновости Лига Европы Лудогорец - Интер Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Лудогорец Лудогорец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Ницца
20:00
Брест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук