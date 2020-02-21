Лудогорец – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Лудогорец на своем поле уступил миланскому Интеру. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Болгарский Лудогорец, довольно уверенно отыграв первый тайм и не пропустив, посыпался во второй половине встречи. Подопечные Антонио Конте нанесли в створ ворот соперника 16 ударов и два из них достигли своей цели.

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Датский новичок команды Кристиан Эриксен в дебютном для себя еврокубковом матче за миланскую команду открыл счет на 71-й минуте, а уже в добавленное время бельгийский форвард Ромелу Лукаку с пенальти очертил серьезные намерения Интера на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Лудогорец имеет чуть меньше недели, чтобы максимально подготовиться к ответному матчу, который пройдет 27 февраля в 22:00 на легендарном Джузеппе Меацца.

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