"Могу ли выделить кого-то из игроков Шахтера? Я ожидал на то, что футболисты, которые выйдут на замену, где-то на свежих ножках все-таки смогут помочь Шахтеру отличиться в воротах Ильвеса. Но не суждено было. Не могу сказать, что они усилили или ускорили игру команды.

"Ожидал худшего": лидер Шахтера – о досадной ничьей с Ильвесом, установку Турана и шансы на проход Бешикташа

Если называть лучших в сегодняшнем матче, то я бы отметил финских болельщиков. Фанаты Ильвеса уже на первых минутах матча скандировали всем известный лозунг о Путине – это не может не радовать.

А насчет матча с Бешикташем... Это будет знаковый поединок, после него уже можно будет делать первые итоги работы Турана в Шахтере. Арда – это воспитанник и легенда Галатасарая, поэтому лично для него противостояние с Бешикташем будет чрезвычайно принципиальным. Убежден, что игра в Турции получится очень интересной для болельщиков.

Стоит вспомнить, как в Турции поддерживают местные команды – наши игроки где-то отвыкли уже от такой атмосферы на трибунах, нам в Украине сейчас не до этого. Поэтому здесь стоит учитывать психологический фактор, готовность молодых игроков Шахтера, которых много в команде, сыграть под таким давлением против довольно сильного противника. Я поставлю на то, что Шахтер все-таки одолеет Бешикташ, но до последней секунды будет оставаться интрига в матче", – сказал Цымбал в комментарии Українському футболу.

Напомним, после разгромной победы над Ильвесом в первом матче (6:0) Шахтер неожиданно забуксовал в Финляндии, не сумев забить хотя бы один гол.

Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче – расточительство резервистов принесло ничью