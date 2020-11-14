"Было много технического брака как со стороны наших футболистов, так и со стороны игроков соперника. Отсюда и столько моментов у обоих ворот. На поле сегодня лучшими были вратари. Я очень доволен волей к победе, которую продемонстрировала моя команда. Это исторический результат для нас. Нам удалось добиться его за счет характера и дисциплины.

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Мы провели накануне неудачный матч в чемпионате, но смогли сегодня абстрагироваться от негатива и отдаться полностью игре на Кубок с очень сильным соперником. Всех с победой", – приводит слова Соловьева официальный сайт Олимпика.

Напомним, дончане минимально уступили першолиговому ВПК-Агро (0:1) и вылетели из Кубка Украины на стадии 1/16 финала.

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