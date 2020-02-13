toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ЮВЕНТУС

"Лучший вратарь за последние годы – с ним не страшно": Лунин поразил даже испанское радио

19:56 152 Читати українською
"Лучший вратарь за последние годы – с ним не страшно": Лунин поразил даже испанское радио
Лунин стал игроком месяца в составе Овьедо

Голкипер сборной Украины получил очередную порцию комплиментов от испанской прессы после смены клуба. На этот раз его отметили на ведущем радио страны.

"Андрей Лунин – лучший вратарь Овьедо за последние годы, по крайней мере с тех пор, как команда вернулась в Сегунду (2015-й год – прим.ред). Это первый голкипер астурийского клуба, который полностью соответствует эстетике и современным требованиям игры. Высокий, с широченным размахом рук... Сейчас в Европе делается ставка на вратарей похожего профиля.

Лунин больше всех зарабатывает в Овьедо – всю зарплату взял на себя Реал

Реал Мадрид и многие другие европейские гранды не зря боролись за него. Он – очень сильный голкипер. Не знаю, приносит ли он команде очки, но надежность – сто процентов. Смотря на сомнительную оборону Овьедо, с Луниным сейчас не столь страшно ", – отметил авторитетный астурийский журналист Эри Фраде, который ведет несколько авторских программ на радио Cope.

Напомним, что Лунин еще ни разу не отстоял на ноль, но собственными сейвами помог Овьедо спасти несколько матчей. Фанаты назвали его лучшим игроком января, хотя на тот момент он находился в команде всего две недели.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"

blog_ava
Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах
13:48
678
Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
12
мин
Милан
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук