"Лучший вратарь за последние годы – с ним не страшно": Лунин поразил даже испанское радио

Голкипер сборной Украины получил очередную порцию комплиментов от испанской прессы после смены клуба. На этот раз его отметили на ведущем радио страны.

"Андрей Лунин – лучший вратарь Овьедо за последние годы, по крайней мере с тех пор, как команда вернулась в Сегунду (2015-й год – прим.ред). Это первый голкипер астурийского клуба, который полностью соответствует эстетике и современным требованиям игры. Высокий, с широченным размахом рук... Сейчас в Европе делается ставка на вратарей похожего профиля.

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Реал Мадрид и многие другие европейские гранды не зря боролись за него. Он – очень сильный голкипер. Не знаю, приносит ли он команде очки, но надежность – сто процентов. Смотря на сомнительную оборону Овьедо, с Луниным сейчас не столь страшно ", – отметил авторитетный астурийский журналист Эри Фраде, который ведет несколько авторских программ на радио Cope.

Напомним, что Лунин еще ни разу не отстоял на ноль, но собственными сейвами помог Овьедо спасти несколько матчей. Фанаты назвали его лучшим игроком января, хотя на тот момент он находился в команде всего две недели.

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