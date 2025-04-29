Медики Реала поставили диагноз Ферлану Менди, который получил травму в финале Кубка Испании с Барселоной. Ему диагностировали разрыв проксимального сухожилия прямой мышцы бедра в правой четырехглавой мышце. Он выбыл минимум на срок от 10 до 12 недель, информирует клубная пресс-служба "бланкос".

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Таким образом, француз пропустит клубный ЧМ. Эта травма стала для него четвертой в сезоне: ранее Менди выбыл на 12, 15 и 43 дня соответственно. До конца сезона левый фланг Реала будет "закрывать" Фран Гарсия.

В этом сезоне Реал сыграл 57 матчей, и Ферлан пропустил 21 из них (32%). Ранее Карло Анчелотти называл француза "лучшим игроком" на своей позиции в мире.

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