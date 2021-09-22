74-летний ирландец с 2015-го живет с диагнозом "деменция", сообщает The Telegraph.

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О серьезных проблемах со здоровьем Киннера рассказала его семья. Жена тренера Бонни вспомнила, как тот начал болеть – был капризным и подавленным, позже у него начались приступы агрессии. В конце концов, родные убедили экс-футболиста пойти к врачам, а те диагностировали сосудистую деменцию.

За 6 лет состояние Киннера постоянно ухудшалось и сейчас он находится на поздней стадии заболевания. Семья ирландского тренера решила рассказать о его болезни, чтобы привлечь внимание к частоте подобных проблем со здоровьем у бывших игроков. Заболевание могла повлечь игра головой. Киннеры призывают функционеров страховать футболистов не только от травм, но и умственных расстройств в пожилом возрасте.

Напомним, что Джо Киннер в статусе игрока провел 10 лет в Тоттенхэме и завоевал со "шпорами" Кубок Англии, 2 Кубка лиги и Кубок УЕФА 1971/72. Еще один сезон он отыграл за Брайтон. Тренерская карьера ирландца началась в Юго-Восточной Азии.

Киннер в 1983-1984 гг. тренировал сборную Индии, а в 1987 году повез сборную Непала на Южноазиатские игры и дошел с "Горхалис" до финала. В марте-июне 1989-го он поработал с Донкастером. Наконец в 1992 году Киннер возглавил Уимблдон, с которым провел 7 сезонов в АПЛ.

Наивысшим достижением "Банды психов" под его руководством стало 6-е место в сезоне 1993/94. Тогда же ирландца назвали тренером года в Англии. В 2001-2003 гг. Киннер тренировал Лутон, а затем недолго работал с Ноттингем Форест и Ньюкаслом.

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