Полузащитник Руслан Малиновский по версии авторитетного ресурса стал лучшим в составе сборной Украины в ходе противостояния со сборной Франции (1:7).

Хавбек Аталанты из Бергамо набрал 305 баллов, сообщает Tribuna.com.

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Второе место занял вингер Динамо Виктор Цыганков (291 пункт). Замкнул тройку лидеров полузащитник бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко (285 баллов). В свою очередь худшим в составе "сине-желтых" стал защитник Динамо Виталий Миколенко (193).

Напомним, что накануне Франция разбомбила Украину в спарринге, а единственный мяч в составе национальной команды забил Цыганков.

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