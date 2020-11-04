Лучшим игроком Шахтера в провальном поединке против Боруссии М по оценкам InStat стал Марлос. Рейтинг его эффективности составил 297 баллов.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Как информирует Команда 1, в поединке с немцами полузащитник провел на поле 45 минут, сделал две обводки, отдал одну ключевую передачу и нанес один удар по воротам. В топ-3 самых эффективных игроков вошли Манор Соломон (270 баллов) и Алан Патрик (266 баллов).

Лучшим игроком встречи стал нападающий Боруссии М Алассан Плеа, который набрал аж 418 баллов. К слову, форвард стал главным обидчиком "горняков", ведь отметился хет-триком в воротах Трубина.

Напомним, Боруссия М разгромила Шахтер на НСК Олимпийский со счетом 6:0. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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