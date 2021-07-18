Как известно, накануне Лудогорец в Суперкубке Болгарии разбил ЦСКА со счетом 4:0 и завоевал первый трофей в сезоне. Украинский защитник Игорь Пластун провел на поле весь матч и даже отметился голом, открыв счет на 14-й минуте. Однако, арбитр после просмотра VAR гол отменил, зафиксировав опасную игру в нападении.

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"Лучший способ вернуться в Лудогорец. Суперкубок наш", – написал Пластун на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав фото с Кубком.

Напомним, это первый трофей украинца после возвращения в клуб. Ранее он дважды становился чемпионом Болгарии с Лудогорцем – в сезонах 2016/17 и 2017/18.

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