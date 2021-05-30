Главный тренер Челси Томас Тухель после победы в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити (1:0) впервые встретился с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

"Я поговорил с владельцем (Романом Абрамовичем, – Футбол 24) на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, потому что лучше уже не будет!

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Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, 47-летний Тухель в январе 2021 года подписал с Челси контракт на 18 месяцев с опцией продления на год, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. Челси завершил сезон в АПЛ на четвертой строчке, а вчера победил в Лиге чемпионов, минимально одолев в финале Манчестер Сити.

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