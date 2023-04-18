"Это наш лучший матч в текущем сезоне, учитывая разные критерии и аспекты. Мы заставляли соперника делать множество ошибок. Это была очень хорошая игра, голы и контрпрессинг получились невероятными – это лучший матч за длительное время. Мой любимый момент – когда мы прессинговали беднягу с Лидса на 90+2-й минуте, я очень доволен матчем.

Лидс – Ливерпуль – 1:6 – видео голов и обзор матча

У нас была хорошая неделя, я мог выбирать из четырех составов. Ребята наслаждались тренировками, потому что на них у нас было много времени. Второй тайм с Арсеналом (2:2) был для нас очень важен. Мы сравняли счет и провели очень хорошую вторую половину, а дальше отталкивались от этого. Нужно делать то, что мы сделали сегодня, снова и снова.

Даже не представляю, сможем ли мы квалифицироваться в Лигу чемпионов, но я не думаю, что это слишком важно. Я бы хотел и дальше видеть команду с таким желанием, такой страстью, тем же пониманием, которое мы продемонстрировали вчера вечером.

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Думаю, разница между этим сезоном и тем, в котором мы стали третьими, в том, что сейчас конкуренты оторвались немного сильнее. Я не знаю, на каком месте мы закончим, но эффект от последних матчей распространится на следующий сезон, поэтому они будут очень важны", – цитирует Клоппа. BBC.