В начале недели в немецких СМИ появилась информация, которая подарила надежду на спасение карьеры Николая Шапаренко. По данным Sky Sport Germany, в услугах хавбека Динамо заинтересован немецкий Штутгарт, который попытается подписать игрока во время летнего трансферного окна. Ориентировочная стоимость полузащитника – 10 млн евро.

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Покинуть Динамо летом может и Владислав Ванат, который попал на карандаш лондонского Вест Хэма и низшелигового Лидса. Более того, по информации источника, 23-летний футболист также находится в сфере еще трех представителей АПЛ – Брентфорда, Фулхэма и Вулверхэмптона

Покинуть сильнейшую лигу мира, взамен может Илья Забарный. Итальянские СМИ приписывают интерес к оборонцу Борнмута итальянскому Милану. Летом спортивным директором "россонери" должен стать Фабио Паратичи, который до этого работал в Ювентусе и Тоттенхэме. Специалист, который сейчас отбывает дисквалификацию, уже успел очертить руководству Милана собственный список футболистов, которые должны были усилить команду. Нашлось место в перечне и Забарному. Правда, неизвестно смогут ли итальянцы удовлетворить аппетиты "вишен", которые оценивают украинца в 60 млн фунтов. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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