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Лучший игрок сезона УЕФА: объявлена тройка претендентов

17:23 188 Читати українською
Лучший игрок сезона УЕФА: объявлена тройка претендентов
Криштиану Роналду / Фото: соцсети

Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах претендуют на звание лучшего игрока сезона 2017/18.

УЕФА назвал тройку лучших футболистов по итогам сезона 2017/18.

В шорт-лист вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

В топ-10 также попали Антуан Гризманн, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Кевин Де Брюйне, Рафаэль Варан, Эден Азар и Серхио Рамос.

Голосование состоится 30 августа в Монако.

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Теги
Главное Лига чемпионов Лука Модрич Лука Модрич Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мохамед Салах Мохамед Салах УЕФА
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