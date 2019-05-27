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"Лучший голкипер в нашем футболе", – тренер вратарей Александрии прокомментировал вызов Панькива в сборную Украины

20:11 37 Читати українською
"Лучший голкипер в нашем футболе", – тренер вратарей Александрии прокомментировал вызов Панькива в сборную Украины
Юрий Панькив / соцсети

Тренер вратарей Александрии Андрей Ковтун прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины голкипера Юрия Панькива.

"Вызов Панькива в главную команду страны – это безусловная победа. Юра заслужил. Он даст фору более молодым коллегам, ему от силы 24. В паспорт можете не смотреть. Парень на тренировках пашет так, как другие не работают.

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Если игрок выкладывается на тренировках и в матчах без остатка, работает профессионально, ставит перед собой самые высокие задачи, он добьется успеха с любым тренером. Приглашение Панькива под знамена сборной – на 100 процентов его заслуга.

Панькив прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины

Мое мнение будет субъективным, но если хотите знать: Панькив – лучший голкипер в нашем футболе. Хорош на линии и выходах (при том, что далеко не гренадер!), как по книжке читает игру, прилично играет ногами. Скажу больше – без него не было бы этой исторической бронзы «Александрии", – цитирует Ковтуна FootBoom.

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Сборная Украины Юрий Панькив Юрий Панькив Александрия Александрия Украина Украина
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