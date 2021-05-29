Шедевр Эдинсона Кавани в ворота Фулхэма признали лучшим взятием ворот в мае, информирует официальный Twitter АПЛ.

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Также Премьер-лига определила игрока и тренера месяца. Ими стали Джо Виллок из Ньюкасла и Юрген Клопп из Ливерпуля. Немецкий специалист в 5 матчах мая одержал 5 побед и запрыгнул в зону Лиги чемпионов.

К слову, "красные дьяволы" с Кавани финишировали вторыми по итогам сезона АПЛ, "мерсисайдцы" – третьими, а "сороки" – двенадцатими.

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