"ФК Жирона выражает глубочайшие соболезнования нашему капитану Кристиану Стуани и всей его семье по поводу потери отца. В эти моменты грусти клуб, его товарищи по команде и болельщики объединяются в боли, предоставляя им всю нашу теплоту и поддержку. Покойся с миром", – сообщила пресс-служба каталонцев.

Напомним, Стуани исчез с тренировок Жироны за несколько дней до старта Ла Лиги. 38-летнему уругвайцу приписывали трансфер в Саудовскую Аравию, однако впоследствии появилась информация о личных причинах. Кристиан выступает за Жирону с 2017 года, всего провел 289 матчей, в которых отметился 141 голом и 12 ассистами. Уругваец является рекордсменом клуба по количеству сыгранных поединков и голов.

Уже сегодня (15 августа) команда Виктора Цыганкова будет принимать Мальорку в матче-открытии чемпионата Испании. Стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

