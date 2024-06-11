Мирослав Клозе вернулся к тренерской работе и будет работать в Германии.

Пресс-служба Нюрнберга объявила о назначении 46-летнего немецкого специалиста на должность главного тренера команды. Детали сделки с Мирославом Клозе пока не известны.

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"Традиции, страсть, честный труд, замечательные болельщики – это все вещи, которые я люблю в футболе и которые я связываю с Нюрнбергом. Поэтому возможность стать тренером здесь сразу привлекла меня.

У клуба отличный фундамент благодаря работе с молодежью, который мы хотим развивать. С руководством находимся на одной волне и в личном плане, и что касается взглядов на футбол. Теперь важно начать работу, взяться за дело и хорошо начать сезон", – сказал бывший нападающий сборной Германии.

Прошлый сезон Нюрнберг закончил на 12-м месте во второй Бундеслиге.

Стоит напомнить, что Мирослав Клозе рекордсмен по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. А активе экс-форварда 16 голов.

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