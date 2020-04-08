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Лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии попал в больницу

10:28 67 Читати українською
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии попал в больницу
Джимми Гривз и Харри Кейн / Сайт Тоттенхэма

Легенда Тоттенхэма и сборной Англии Джимми Гривз госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Лондонский клуб в своем официальном Twitter подтвердил новость о госпитализации 80-летнего экс-нападающего.

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Пока нет никаких подробностей о состоянии Гривза, но Daily Mail утверждает, что это не коронавирус. Культовый форвард имел серьезные проблемы после инсульта, который он пережил в 2015 году. Представитель семьи пообещал, что в среду (8 апреля) появится более подробная информация от врачей.

Напомним, Гривз начинал свою карьеру в Челси, однако настоящую славу получил в другом лондонском клубе – Тоттенхэме. Всего нападающий наколотил 357 голов в элитном дивизионе Англии, что до сих пор остается рекордом. Также он участвовал в триумфальном чемпионате мира 1966 года, однако по ходу турнира получил травму и не вышел на поле в финале.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Джимми Гривз
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