Рубен Кастро объявил о завершении карьеры в возрасте 42 лет, информирует Marca. Он является лучшим бомбардиром в истории Бетиса – на его счету 147 голов за "зелёно-белых". Помимо этого Кастро является игроком с наибольшим количеством голов в Первом и Втором испанских дивизионах (288) после Лионеля Месси (474) и Криштиану Роналду (311).

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Кастро сыграл почти 800 матчей в профессиональной карьере в составе таких клубов, как Лас-Пальмас, Депортиво, Альбасете, Уэска, Райо Вальекано, Бетис, Гуйчжоу Чжичэн (Китай), Картахена и Малага. В своём прощальном письме Рубен особенно тепло поблагодарил двух бывших наставников, Пепе Меля и Хорхе Молину.

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