Матео Ретеги дал согласие на трансфер в Аль-Кадисию. Как информирует Football Italia, он будет зарабатывать 20 млн евро в год. Сообщается, что Ретеги уже сообщил Аталанте о своем желании покинуть клуб этим летом.

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Ранее Аталанта отклонила предложение Аль-Кадисии в размере 53 млн евро – Бергамаски хотят выручить за натурализованного аргентинца 60 млн евро. Переговоры между двумя клубами продолжатся в ближайшие часы: возможно, 7 млн евро Аталанта получит в качестве бонусов.

Ретеги забил 32 гола в 65 матчах Серии А за Дженоа и Аталанту. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А.

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