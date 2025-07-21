Лучший бомбардир Серии А официально перебрался в Саудовскую Аравию
21:46 - Читати українською
Форвард Матео Ретеги променял Аталанту на Аль-Кадисию.
Аль-Кадисия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом сборной Италии Матео Ретеги. Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, натурализованный Италией аргентинец перебрался на Ближний Восток за 65 млн евро и подписал трехлетний контракт.
Обамеянг сказал "нет" миллионам из Саудовской Аравии – выбрал Де Дзерби и Лигу чемпионов
В 2024 году Аталанта приобрела Ретеги у Дженоа за 25 млн евро. За один сезон он стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 мячей. Матео будет зарабатывать в Аль-Кадисии 20 млн евро в год.
В Аль-Кадисии Ретеги должен заменить Обамеянга, который хочет вернуться в Марсель.
Лучшие казино
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Бонус не безвозмездный и предусматривает внесение ставки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter