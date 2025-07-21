Аль-Кадисия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом сборной Италии Матео Ретеги. Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, натурализованный Италией аргентинец перебрался на Ближний Восток за 65 млн евро и подписал трехлетний контракт.

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В 2024 году Аталанта приобрела Ретеги у Дженоа за 25 млн евро. За один сезон он стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 мячей. Матео будет зарабатывать в Аль-Кадисии 20 млн евро в год.

В Аль-Кадисии Ретеги должен заменить Обамеянга, который хочет вернуться в Марсель.