Форвард Ромы не без приключений добрался на тренировку. Во время езды на своем Porsche Cayenne 24-летний англичанин врезался в другой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Абрахам сразу выбежал из машины, чтобы оценить состояние другого водителя, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Инцидент произошел около торгового центра в районе Eur, где живет футболист. К счастью, ни один из участников ДТП не пострадал. Именно Абрахам был виновник аварии, но стороны решили не вызвать полицию, разойдясь без взаимных претензий. Тамми таки добрался на тренировку и провел занятие вместе с командой.

Напомним, английский нападающий перебрался в Рому летом 2021-го из Челси, с которым выиграл Лигу чемпионов. После первого круга Серии А Абрахам является лучшим бомбардиром команды в чемпионате – 6 голов.

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