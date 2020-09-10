Нападающий Осасуны Эсекиель Авила переживает один из худших периодов в своей карьере.

Аргентинец не смог завершить вчерашнюю утреннюю тренировку из-за травмы, информирует AS. Вердикт врачей оказался ужасным – разрыв крестообразных связок колена.

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Авила имел такую же проблему и в январе, поэтому пропустил весь второй круг чемпионата Испании. Правда, тогда нападающий Осасуны травмировал левое колено, а теперь правое. Срок восстановления составит 4-6 месяцев, то есть в 2020 году аргентинец уже точно не сыграет.

Добавим, что Авила стал настоящей сенсацией первого круга Примеры 2019/20, забив 9 голов в 20 матчах. Именно он и остался лучшим бомбардиром Осасуны в прошлом сезоне.

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