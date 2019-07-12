Лучший бомбардир молодежной команды Динамо перейдет в Десну

Игрок Динамо Юрий Шпырка в ближайшее время станет футболистом Десны.

21-летний игрок молодежной команды киевлян Юрий Шпырка уже отправился в расположение Десны, сообщает Dynamomania. Об условиях перехода не указывается.

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К слову, Шпирка перешел в Динамо только летом прошлого года из ФК Львов, игрок в дебютном в составе киевлян сезоне стал лучшим бомбардиром молодежной команды Динамо, забив 11 голов в 25 матчах.

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