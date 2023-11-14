На 90+3-й минуте матча с Лечче нападающий Милана Оливье Жиру позволил себе лишнего. Он в недопустимой манере обратился к главному арбитру встречи, за что был наказан сначала предупреждением, а затем – полноценной красной карточкой. Француз бушевал по поводу судейского решения, который, на его взгляд, было принято неверно.

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Дисциплинарный комитет Лиги Серии А не оценил аргументы Жиру и наказал форварда двухматчевой дисквалификацией. Теперь Оливье будет вынужден пропустить встречи в Серии А с Фиорентиной и Фрозиноне, которые состоятся 25 ноября и 2 декабря соответственно.

Матч Лечче – Милан завершился со счётом 2:2. По итогам 12 туров чемпионата "россонери" занимают 3 место в турнирной таблице. На счету Жиру – 7 голов в 11 матчах Серии А, он является лучшим бомбардиром команды.

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