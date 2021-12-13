Футбол – далеко не самый популярный вид спорта в Новой Зеландии. Однако именно эта страна подарила Европе своего выдающегося бомбардира Уинтона Руфера. Вспомним путь одного из лучших футболистов в истории Океании.

Сборная Новой Зеландии всего дважды пробивалась в финальную часть чемпионата мира. Если выступление в 2010-м еще свежо в нашей памяти, то премьера 1982-го уже обросла легендами и претендует на звание классики.

На Мундиаль "киви" попали после изнурительного отбора. В решающих раундах представитель Океании сражался с Кувейтом, Китаем и Саудовской Аравией. Все футболисты новозеландской команды не были профессионалами, за исключением 18-летнего представителя английского Норвича Уинтона Руфера. В заключительных трех матчах Руфер отметился четырьмя голами, а Новая Зеландия впервые пробилась на чемпионат мира (в активе Уинтона – победный гол в решающем матче с Китаем).

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Со жребием новичкам откровенно не повезло: Бразилия, СССР и Шотландия. Как следствие, три поражения и удручающая разница голов 2:12. Самый молодой игрок новозеландцев Руфер на турнире не забивал, однако получил отличную прессу и оценки экспертов. Уже после ЧМ-1982 Уинтон стал лидером швейцарского Цюриха, где выступал в течение следующих пяти сезонов. Здесь стоит заметить, что отец Уинтона, Артур, был родом из Швейцарии и эмигрировал в Новую Зеландию, где познакомился с женщиной по имени Энн, представительницей местного народа Маори.

Уинтон Руфер против Анатолия Демяненко / фото из открытых источников

Все трое детей Руферов профессионально занимались спортом. Дочь Донна играла в сквош, а сыновья Шейн и Уинтон защищали цвета национальной футбольной сборной.

До 13 лет самый молодой из Руферов действовал на позиции голкипера, однако любовь к Пеле заставила парня покинуть ворота и стать форвардом. Собственно, в 1982 году братья Руферы вместе отправились на родину своего папы. Если старший Шейн в Швейцарии провел почти всю карьеру, то для Уинтона это был только трамплин вверх. После успешных выступлений за Аарау и Грассхопперс, возглавляемых Оттмаром Хитцфельдом, нападающий подписал контракт с Вердером (несмотря на серьезный интерес Лацио).

Руфер против Мальдини / фото Вердер

Под руководством Отто Рехагеля новозеландец совершенствовал свою игру (немецкая пресса восхищалась его особым исполнением пенальти с паузой и преждевременным падением голкипера), сформировал прекрасный дуэт с Клаусом Аллофсом, стал лучшим бомбардиром Вердера, а бременская команда выиграла Бундеслигу и Кубок Германии. Серьезный прорыв "музыканты" совершили и на евроарене. В 1990-м дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где вылетели от Фиорентины (0:0 и 1:1), а Руфер отметился 4 голами. Еще через два года "музыканты" выиграли Кубок обладателей кубков.

И в этом турнире Руфер записал в актив четыре мяча. Хет-трик оформил в стартовом матче с румынским Бакэу, а затем отметился изысканным голом в финале – не устоял Монако Арсена Венгера (2:0).

А в 1993-м Вердер взялся штурмовать третий европейский турнир – Лигу чемпионов. В квалификации бременцы легко одолели минское "Динамо" (5:2 и 1:1). В первом поединке Руфер оформил дубль, а через две недели ответил голом на точный удар Валентина Белькевича. Далее последовал проход болгарского Левски (один гол в исполнении Уинтона) и в конце концов групповой этап.

Если опередить Андерлехт немцы смогли, то удержать Порту и будущего победителя ЛЧ Милан команде Отто Рехагеля оказалось не под силу. Уинтон Руфер забил каждому из соперников (Андерлехту – дважды), впрочем этого оказалось мало для выхода в полуфинал. Собственно, матч с бельгийцами выдался одним из самых драматичных в истории Лиги чемпионов. К 66-й минуте Бремен "горел" 0:3, однако совершил невероятный камбэк, который начал и завершил именно Руфер – 5:3!

Великолепная результативность позволила новозеландцу сразиться за звание лучшего бомбардира турнира. Уинтон Руфер не стал единоличным лидером и разделил этот статус со звездой Барселоны Рональдом Куманом – оба забили по 8 голов. Согласитесь, отличный результат для 31-летнего футболиста.

В 1995 году, после шести сезонов на "Везерштадионе" и в статусе легенды Вердера, Руфер отправился в Японию. Дальше последовали частые миграции по новозеландским командам и даже возвращение на полгода в Германию (во второлиговый Кайзерслаутерн, который тренировал Рехагель – через два года команда сенсационно выиграла Бундеслигу).

Руфер против Заммера / фото Вердер

После завершения активных выступлений Руфер приступил к тренерской деятельности, которую сложно назвать особенно яркой. Удивляют не столько результаты, как места работы Уинтона. В 2014-м, например, он возглавил сборную Папуа-Новой Гвинеи. Сейчас Руфер не занимается тренерской работой, однако основал собственную футбольную академию и проводит турнир для детей в родном Веллингтоне. Несколько лет назад мужчина пережил сердечный приступ. Жизнь экс-футболиста спас случайный прохожий.

Руфер и Пеле / фото из соцсетей

Если бы Уинтон Руфер был англичанином или испанцем, то, вероятно, мог бы считаться звездой европейского масштаба. Однако у него была другая задача – влюбить в футбол нацию, которая грезит только регби. Возможно, Руфер не сумел создать конкуренцию любимому виду спорта новозеландцев, однако оставил большое футбольное наследие. Довольно качественное, как для простого парня из Веллингтона с плакатом Пеле на стене.