Матч между Ювентусом и Боруссией Д подарил настоящее шоу в первом туре Лиги чемпионов. Команды расписали результативную ничью 4:4, которая войдет в список самых зрелищных матчей старта евросезона. Но матч был интересным не только учитывая результат поединка.

"Эти феерии никогда не закончатся, если...": Тудор ответил, согласен ли он на ничью с Боруссией – Ювентус отыгрался с 2:4

Центральной фигурой вечера стал нападающий дортмундцев Серу Гирасси. Как сообщает The Sun, 29-летний гвинеец во втором тайме вышел на поле в футболке с ошибочной печатью – над номером красовалась надпись "Dortmund", хотя в первом тайме играл в форме со своей фамилией. Болельщики в соцсетях сразу же подняли волну шуток, а некоторые обвинили экипировщиков в "шокирующем промахе".

Ошибка не помешала Гирасси провести яркий поединок. Форвард отдал ассист на Карима Адейеми и заработал пенальти, когда его удар заблокировал рукой Ллойд Келли. Надо отметить, что игроки Боруссии Д долго не могли решить, кто будет пробивать пенальти – в конце концов Рами Бенсебаини выпросил у Гирасси право на удар и реализовал 11-метровый.

Однако Ювентус сумел спастись в компенсированное время. Душан Влахович оформил дубль, а Келли после собственного фола реабилитировался голом – 4:4.

Ювентус избежал поражения в триллере с Боруссией Д – 8 голов в тайме Лиги чемпионов