Лучший бомбардир Кубка Украины Гегедош на просмотре в Спартаке Трнава

Украинский нападающий Роберт Гегедош, который сезон 2018/19 провел в составе Миная, находится на просмотре в Словакии.

Лучший бомбардир Кубка Украины прошлого сезона может продолжить карьеру в составе трнавского Спартака, сообщает Footboom.

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В субботу Гегедош принял участие в спарринге "красно-белых" против оломоуцкой Сигмы (2:1). Спартак ищет усиления атакующей линии перед стартом в еврокубках. Сезон 2018/19 трнавцы завершили 8-ми в чемпионате, но сыграют в квалификации Лиги Европы.

Прошлый сезон Роберт Гегедош провел в составе закарпатского Миная. В его активе 13 мячей (25 матчей) во Второй лиге, а также 4 гола в рамках Кубка Украины, что позволило стать лучшим снайпером турнира.

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