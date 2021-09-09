Первым украинцем, забивавшим в финальной части чемпионата мира, стал 20-летний Валерий Поркуян. Более того, именно нападающий Динамо установил уникальное достижение – он отличался во всех поединках Мундиаля, в которых выходил на поле: четыре мяча в трех матчах.

К Мундиалю 1966-го сборную СССР готовил 49-летний Николай Морозов, заканчивавший свою тренерскую карьеру в украинских Шахтере и Черноморце. В заявке команды на финальную часть турнира оказалось пятеро украинцев-представителей киевского Динамо.

Третьим вратарем за спинами Льва Яшина и Анзора Кавазашвили в Англию отправился Виктор Банников. Самым возрастным среди защитников был 30-летний киевлянин Леонид Островский, дважды вышедший на поле. Трио украинцев отвечало за атаку: 26-летние Йожеф Сабо и Виктор Серебряников и 21-летний Валерий Поркуян (моложе форварда был только его коллега по атакующей линии – азербайджанец Анатолий Банишевский).

История футбола всегда захватывает и вдохновляет. Погружайся в прошлое, получай положительные эмоции и чувствуй вкус игры. Вместе с любимым брендом украинцев HLIBNY DAR болей за "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2022.

Валерий Семенович родился в Кировограде (теперь – Кропивницкий), где и начал заниматься футболом. Сначала Поркуян хорошо проявил себя в составе местной Звезды, а уже в 1965-м перебрался в одесский Черноморец. "Моряки" завоевали путевку в Высшую лигу и пригласили молодого форварда в свою команду. Под руководством Юрия Войнова бок о бок с Лобановским, Каневским, Коршуновым и Заболотным новичок прекрасно себя проявил и перед чемпионатом мира получил приглашение из Киева.

Я не хотел! Меня чуть ли не насильно туда затянули. Сначала пригласили в Федерацию футбола, я говорил: "Не хочу!" Начали агитировать – бесполезно. Впоследствии пришла депеша из Киева: "Поркуян должен быть немедленно доставлен в расположение Динамо". Пришлось повиноваться, – вспоминал Валерий Семенович.

По слухам, в заявку на ЧМ-1966 Поркуян попал в последний момент. И стал не просто первым украинцем-автором гола на мундиале, но и добыл звание лучшего бомбардира команды.

Поркуян (слева) / фото из открытых источников

За стартовым поединками на групповом этапе Поркуян наблюдал в качестве зрителя. Сначала СССР разгромила сборную Северной Кореи (3:0), а на поле вышли два украинца: Островский и Сабо. Защитник в одном из эпизодов спас пустые ворота, а хавбек оформил ассист. Прошло четыре дня и советская команда первой завоевала путевку в плей-офф. Гол Игоря Численко принес победу над итальянцами (1:0).

В заключительном матче группового этапа тренерский штаб применил серьезную ротацию. В частности, в основе появился Поркуян и дважды поразил ворота сборной Чили – 2:1. Особенно изысканным вышел второй гол форварда Динамо после передачи голкипера Кавазашвили.

На четвертьфинал против венгров тренерский штаб снова выпустил с первых минут Валерия Поркуяна.

Мне перед матчем Морозов сказал: "Готовься!" Но я все равно не верил в то, что выйду на поле. Понял, что это не шутка, только когда на установке назвали мою фамилию. Физическое состояние было вполне нормальным, хотя играли тогда на третий день. Волнения же было гораздо больше, чем перед встречей с чилийцами. Однако стоило коснуться мяча, мандраж как рукой сняло. И вот уже мы с Малофеевым разыгрываем угловой, я сильно бью в ближний угол, а Игорь Численко играет на добивании, – вспоминал Поркуян.

Именно Валерий Семенович удвоил преимущество советской команды. И сделал это после передачи Йожефа Сабо. После перерыва Поркуян отличился еще одним полезным действием – выбил мяч из пустых ворот. И пусть олимпийский чемпион Ференц Бене один гол отыграл, но в полуфинал пробилась именно сборная СССР. "После игры радостные партнеры взяли меня на руки и понесли в раздевалку. В этот момент я думал: не снится ли мне все это?" – говорил потом Поркуян.

На "Гудисон Парк" в Ливерпуле подопечные Морозова встретились с немцами. Нападающий Болоньи Гельмут Галлер открыл счет перед самым перерывом. А потом Франц Беккенбауэр удвоил преимущество. Незадолго до финального свистка, на 88-й минуте, один мяч Поркуян отыграл, но на большее его команду не хватило (хотя тот же Поркуян мог забивать второй раз, впрочем головой пробил над перекладиной).

В битве за третье место сборная СССР проиграла португальцам (1:2) – один из голов записал в актив Эусебио. Единственным украинцем, сыгравшим в той битве на "Уэмбли" стал Виктор Серебряников. Согласно регламенту соревнования серебряные и бронзовые медали вручались участникам матча за третье место. Однако один из героев и лучших бомбардиров всего турнира (болеше Поркуяна забили только Галлер и Эусебио) награды не получил.

"Действительно, это правда. Почему так? Медалей было всего одиннадцать, и мне элементарно не хватило. Получили в основном те футболисты, которые были привлечены как в финальной части ЧМ-1966, так и в отборочных играх", – объяснял неудобную ситуацию Валерий Семенович и добавлял, что совсем не жалеет об этом. Хотя болельщики долго не могли смириться с этим фактом, а на одном из матчей Динамо против Спартака киевские фанаты вывесили баннер, суть которого сводилась к тому, что медаль Поркуяна досталась его партнеру по сборной, игроку москвичей Галимзяну Хусаинову.

СССР перед матчем с Венгрией – Поркуян в центре нижнего ряда / фото из открытых источников

После поражения португальцам советская делегация осталась в Англии и наблюдала за финалом, где встречались хозяева турнира и немцы. Поркуян рассказывал, что на трибунах "Уэмбли" следил за ключевым поединком неподалеку от лучшего бомбардира ЧМ-1966 Эусебио и попросил у того автограф на билете. Португалец не отказал.

Через четыре года Валерий Поркуян поехал на свой второй чемпионат мира как игрок Черноморца. Однако на поле форвард так и не вышел. В середине семидесятых Валерий Семенович завершал карьеру в составе Днепра, а затем вернулся в Одессу, которая стала для него родной, и где он живет до сих пор.