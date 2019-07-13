Лучший бомбардир Динамо U-21 перейдет в Десну

Черниговская Десна подпишет хавбека Динамо Юрия Шпирку.

Полузащитник Динамо Юрий Шпирка отправился на просмотр в черниговскую Десну, сообщает Динамомания.

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Футболист перебрался в "бело-синих" летом прошлого года из Львова. В сезоне 2018/19 забил 11 голов в 25 матчах в составе команды U-21.

Стоит отметить, что Шпирка – универсал, который может сыграть как в полузащите, так и в нападении.

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