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Лучший бомбардир Динамо U-21 перейдет в Десну

10:33 67 Читати українською
Лучший бомбардир Динамо U-21 перейдет в Десну
Юрий Шпирка / ФК Львов

Черниговская Десна подпишет хавбека Динамо Юрия Шпирку.

Полузащитник Динамо Юрий Шпирка отправился на просмотр в черниговскую Десну, сообщает Динамомания.

Хавбек Динамо Ореховский находится на просмотре в Колосе

Футболист перебрался в "бело-синих" летом прошлого года из Львова. В сезоне 2018/19 забил 11 голов в 25 матчах в составе команды U-21.

Стоит отметить, что Шпирка – универсал, который может сыграть как в полузащите, так и в нападении.

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