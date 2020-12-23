"Я продолжаю прогрессировать, но, безусловно, есть над чем работать. Нужно совершенствоваться на каждой тренировке, учиться новому, и никогда не останавливаться на достигнутом. И конечно, приобретенные навыки активно практиковать.

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Мои голы – это работа всей команды. Спасибо ребятам за хорошие пасы, благодаря которым я могу забивать. Мы наигрываем комбинации на занятиях, и стараемся реализовывать на поле. Зимние сборы с первой командой? Не знаю, еще ничего не говорили по этому поводу. Безусловно, хотелось бы этого. Работа с первой командой – мечта любого молодого футболиста. Это то, к чему мы стремимся", – признался Ванат в комментарии сайту Динамо.

Добавим, что форвард является лучшим бомбардиром команды U-21 – 11 голов в 12 матчах. Впрочем, Мирча Луческу пока не дал 18-летнему игроку ни минуты.

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