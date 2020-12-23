Лучший бомбардир Динамо U-21 надеется получить шанс на зимних сборах первой команды
Нападающий Динамо Владислав Ванат стремится проявить себя на уровне первой команды.
"Я продолжаю прогрессировать, но, безусловно, есть над чем работать. Нужно совершенствоваться на каждой тренировке, учиться новому, и никогда не останавливаться на достигнутом. И конечно, приобретенные навыки активно практиковать.
"Динамо нужен форвард, который умеет много забивать": Джулай раскритиковал Супрягу и нашел альтернативу в молодежке
Мои голы – это работа всей команды. Спасибо ребятам за хорошие пасы, благодаря которым я могу забивать. Мы наигрываем комбинации на занятиях, и стараемся реализовывать на поле. Зимние сборы с первой командой? Не знаю, еще ничего не говорили по этому поводу. Безусловно, хотелось бы этого. Работа с первой командой – мечта любого молодого футболиста. Это то, к чему мы стремимся", – признался Ванат в комментарии сайту Динамо.
Добавим, что форвард является лучшим бомбардиром команды U-21 – 11 голов в 12 матчах. Впрочем, Мирча Луческу пока не дал 18-летнему игроку ни минуты.
Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі