"Ванат против Польши очень активно вошел в игру, с огромным желанием. Думаю, он понимает, что этот Евро – его шанс заявить о себе на международной арене.

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22 года, лучший бомбардир УПЛ. Я слышал, что сейчас в этих матчах за сборную за Ванатом вживую следят скауты Зальцбурга, Аякса, Вильярреала. Слышал об этих трех клубах", – рассказал журналист Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, в апреле Динамо продлило контракт с Ванатом до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 10 млн евро.

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