26-летний нападающий перебрался в Унион на полноценной основе, информирует официальный сайт берлинцев . "Пчелы" заработали на трансфере 6 миллионов евро. Остальные детали контракта с Сибачо не разглашаются.

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Жордан отлично проявил себя в течение двух лет в чемпионате Швейцарии, куда перебрался из Ренна. В прошлой кампании он даже стал лучшим бомбардиром с 22 голами. Еще 5 мячей забил в Лиге чемпионов.

"После успешных выступлений в Берне, где у меня были идеальные условия для развития, хочу проявить себя в Бундеслиге. Убежден, что нашел правильный клуб. Его стиль игры мне подходит, с удовольствием буду забивать в этой невероятной атмосфере", – заявил нападающий.

Напомним, Унион по итогам сезона 2021/22 финишировал на 5 строчке турнирной таблицы Бундеслиги, что гарантировало ему участие в групповом этапе Лиги Европы.

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