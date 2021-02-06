Бывший нападающий клуба Годой Крус был найден мертвым. Полиция установила, что произошло самоубийство, сообщает La Nacion.

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Отмечается, что в последнее время футболист проходил лечение от депрессии. Сантьяго несколько дней не отвечал на звонки и сообщения. Рядом с телом было найдено оружие. Сейчас специалисты пытаются установить точную дату смерти.

Добавим, что Морро было только 30 лет. В составе Годой Крус он забил 51 гол и является лучшим бомбардиром команды за всю историю. Не так давно клуб попрощался с идолом болельщиков. Форварда назвали одним из виновников неудачных результатов.

Президент Годой Крус вот так мотивировал прекращение сотрудничества с Морро: "Нельзя быть лидером, не ходя в спортзал и имея лишний вес. Его время прошло".

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