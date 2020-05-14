toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ГЕРМАНИЯ

Лучший бомбардир Александрии заинтересовал два клуба Серии А – в один из них сватали Малиновского

20:22 130 Читати українською
Лучший бомбардир Александрии заинтересовал два клуба Серии А – в один из них сватали Малиновского
Кирилл Ковалец (в центре) / Сайт Александрии

Ведущий хавбек Александрии Кирилл Ковалец может продолжить карьеру в топ-чемпионате.

Фиорентина и Сампдория заинтересованы в услугах 26-летнего игрока, информирует Footboom.

Александрия интересовалась вингером из Бундеслиги

Известный скаут Алекс Великих поделился инсайдом об интересе итальянских клубов к игроку Александрии, а Футбол 24 узнал, что это именно Ковалец. Фиорентина и Сампдория находятся в нижней части турнирной таблицы Серии А – 13 и 16 строчка соответственно. Ранее в флорентийский клуб сватали еще одного украинца – Руслана Малиновского, который со своей Аталантой идет значительно выше (4 место).

Добавим, что Ковалец с 6 голами и 3 ассистами в 14 матчах является лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ.

Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют голы на 97%

blog_ava
Леднев отказал европейским клубам ради Динамо
10:21
547
Теги
Италия Трансферы Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Фиорентина Фиорентина Сампдория Сампдория Александрия Александрия Трансферы чемпионата Украины Трансферы Чемпионата Италии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
4
мин
Хоффенхайм
16:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук