Лучший бомбардир Александрии заинтересовал два клуба Серии А – в один из них сватали Малиновского

Ведущий хавбек Александрии Кирилл Ковалец может продолжить карьеру в топ-чемпионате.

Фиорентина и Сампдория заинтересованы в услугах 26-летнего игрока, информирует Footboom.

Александрия интересовалась вингером из Бундеслиги

Известный скаут Алекс Великих поделился инсайдом об интересе итальянских клубов к игроку Александрии, а Футбол 24 узнал, что это именно Ковалец. Фиорентина и Сампдория находятся в нижней части турнирной таблицы Серии А – 13 и 16 строчка соответственно. Ранее в флорентийский клуб сватали еще одного украинца – Руслана Малиновского, который со своей Аталантой идет значительно выше (4 место).

Добавим, что Ковалец с 6 голами и 3 ассистами в 14 матчах является лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ.

Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют голы на 97%