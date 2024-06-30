Похоже, что матчи плей-офф Евро-2024 пройдут также с участием наших соотечественников.

На матче Австрия – Турция будет работать судейская бригада из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем (ассистентами будут Пауло Соареш и Педро Рибейро), а четвертым арбитром назначили Николая Балакина, сообщает официальный сайт УЕФА.

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УАФ сообщает, что на игру также назначили Александра Беркута – украинец будет резервным лайнсменом. Добавим, что Балакин уже работал на матчах Австрия – Франция и Албания – Испания на групповом этапе Евро-2024.

Отметим, что именно Николая Балакина выбрали лучшим арбитром УПЛ в сезоне 2023/24. Поединок Австрия – Турция состоится 2-го июля, начало в 22:00.

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