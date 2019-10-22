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Лучшие молодые бразильцы мечтают о Шахтере – скаут "горняков"

08:26 107 Читати українською
Лучшие молодые бразильцы мечтают о Шахтере – скаут "горняков"
Глеб Корниенко / ua.tribuna.com

Скаут донецкого Шахтера Глеб Корниенко рассказал, что клуб не собирается отходить от привычного направления на трансферном рынке.

"Курс на Бразилию никуда не пропадает, он логичен. Если брать лучших молодых бразильских игроков, они хотят перейти в Шахтер. Они смотрят на истории успеха и понимают – клуб будет хорошим трамплином. Это упрощает процесс.

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Например, испанские игроки тоже подходят Шахтеру по стилю и качеству, но они предпочитают продолжить карьеру внутри страны или в Европе. Со стороны клуба было бы неправильно не воспользоваться той репутацией, которая есть у нас в Бразилии", – цитирует Корниенко ua.tribuna.com.

Отметим, что сегодня в заявке первой команды Шахтера находятся 10 футболистов с гражданством Бразилии, а также двое коренных бразильцев с украинским паспортом.

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