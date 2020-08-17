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Лучшие мгновения еврокубкового сезона Шахтера – до финала Лиги Европы остался один шаг

12:56 - Читати українською
Лучшие мгновения еврокубкового сезона Шахтера – до финала Лиги Европы остался один шаг
Шахтер готовится к Интеру / ФК Шахтер

Перед полуфинальным матчем ЛЕ 2019/20 против Интера "горняки" подготовили видео главных моментов текущего еврокубкового сезона в матчах со своим участием.

 

Напомним, в Лиге чемпионов Шахтер попал в группу с Манчестер Сити, Аталантой и Динамо Загреб, заняв в квартете 3 место. В Лиге Европы команда Луиша Каштру разобралась с Бенфикой, Вольфсбургом и Базелем.

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В Youtube-канале "горняков" появилась короткая нарезка с самыми памятными эпизодами поединков против указанных оппонентов команды Луиша Каштру.

Матч Интер – Шахтер пройдет сегодня, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. Победитель поединка в финале Лиги Европы сыграет против Севильи. Эта игра пройдет в Кельне 21 августа.

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